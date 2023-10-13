Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da organize sanayi bölgelerinin sayısı artacak

        Giresun'da organize sanayi bölgelerinin sayıları artırılarak istihdama katkı sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da organize sanayi bölgelerinin sayısı artacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da organize sanayi bölgelerinin sayıları artırılarak istihdama katkı sağlanacak.

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, GİTEKS ve GİYSUN firmasınca 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen basın toplantısında, 1. OSB'nin, yönetim kurulunca daha iyi bir noktaya getirildiğini söyledi.

        Giresun'da 3. ve 4. organize sanayi bölgelerinin kurulum süreçlerinin tamamlandığını dile getiren Çakırmelikoğlu, "3. OSB Espiye ve Tirebolu arasına kurulacak, yaklaşık 700 dönüm civarında. Tabi burada devletin destekleri de gerekiyor, altyapı, üstyapı, istimlak bedelleri." dedi.

        Çakırmelikoğlu, 4. OSB'nin istimlak bedelinin çok fazla olmadığını kaydederek, "3. OSB'ninki yüzde 100'ü istimlak gerektirirken, 4. OSB'de yüzde 30 gibi bir istimlak bedeli gerekmekte olacak. Yani yine oraların da altyapı ve üstyapılarının tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

        Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar bölgelerine 5. OSB'nin kurulacağını aktaran Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

        "Sayın Bakanımıza da bunu söylemiştik, sağ olsun o da ilgileniyor. Biz de uygun yere fizibilite çalışması yapılması konusunda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile istişaremizi yaptık, fizibilite bittikten sonra muhtemelen uygun yerler belirlenecek, sonrasında ilgili hükumetimiz diyecek ki 'organize sanayi bölgesini buraya koyuyoruz' biz de kurulumunu oradaki belediye ve İl Özel İdaresi ile ortak bir şekilde yapacağız."

        Çakırmelikoğlu, büyükşehirlerde yaşamın zorlaştığına işaret ederek, "Giresun dışarıdan daha da fazla göç alacak çünkü artık metropol illerde yaşam maliyetleri çok yükselmeye başladı ve burada ne kadar istihdam sağlanırsa o kadar dışardan buraya göç gelecek. Nasıl gittilerse o şekilde gelecekler artık istihdam artık bu tarafa kayıyor." açıklamasında bulundu.

        GİTEKS ve GİYSUN firmalarının Giresun'da tekstil altyapısında çok emeklerinin olduğuna değinen Çakırmelikoğlu, geçmişte bu firmaların çok fazla maliyet zorluklar çektiğini belirtti.

        Firmaların Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arar ise her iki firmada toplamda bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

        Hedefledikleri yeni yatırımlarla istihdamı bin 800-2 bin 100 kişiye çıkarmayı planladıklarının altını çizen Arar, toplam yatırım miktarının 8 milyon 937 bin 500 avro, sağlanacak ihracat gelirinin ise 12 milyon 500 bin 000 ile 23 milyon 500 bin avro arasında olmasını hedeflediklerini belirtti.

        Toplantıya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili firmanın yetkilileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Espiye Müftüsü Gülbe'den hayırseverlere plaket
        Espiye Müftüsü Gülbe'den hayırseverlere plaket
        Giresun'da trafiğe kapatılan sokak, çocuklar için oyun ve spor alanına dönü...
        Giresun'da trafiğe kapatılan sokak, çocuklar için oyun ve spor alanına dönü...
        Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat başladı
        Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat başladı
        Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı
        FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı
        Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği konserle açıldı
        Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği konserle açıldı