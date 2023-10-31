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        Giresun'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:16
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        Giresun'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

        Bölgede sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, Kütküt Mahallesi'nde Şebinkarahisar-Alucra karayolu yakınına kadar geldi.

        Sürüdeki 25 yaban keçisinin kayalıklarda otlaması dron ile kayda alındı.

        Yaban keçileri bir süre sonra bulundukları yerden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

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