Giresun'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.
Giriş: 31.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:16
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.
Bölgede sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, Kütküt Mahallesi'nde Şebinkarahisar-Alucra karayolu yakınına kadar geldi.
Sürüdeki 25 yaban keçisinin kayalıklarda otlaması dron ile kayda alındı.
Yaban keçileri bir süre sonra bulundukları yerden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.