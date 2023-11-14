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        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti

        Giresun'da doğaseverler yaylalar ve tabiat parkında yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:03
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        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti
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        Giresun'da doğaseverler yaylalar ve tabiat parkında yürüyüş yaptı.

        Giresun Doğa Sporları Kulübü ve Ordu Dağcılık İhtisas Kulübünce organize edilen etkinlikte, Dereli ilçesinin Kümbet Yaylası, Aymaç-Koyunalan Yaylası ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Kuzalan Şelalesi güzergahında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Katılımcılardan bazıları, sonbaharın tüm güzelliklerinin görülebildiği 13 kilometrelik güzergahta fotoğraf da çekti.

        Doğa sporlarında ortak kültür ile çevre bilinci oluşturulması ve turizme katkı sağlanması amaçlanan etkinlikler, ilerleyen zamanlarda da devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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