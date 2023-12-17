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        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

        Bulancak'ta yayla yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:08
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        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Bulancak'ta yayla yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kovanlık beldesinin Paşakonağı yayla yolunda Temel Terzioğlu idaresindeki 28 NS 647 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Terzioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobilden ekiplerce çıkarılan yaralılar Mehmet Kasap, Alaattin Öz ve Ali Yassıoğlu sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Terzioğlu'nun cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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