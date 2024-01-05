AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Yıldırım:

AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yıldırım, gazetecilere, oluşturdukları Seçim Koordinasyon Merkezinin Başkanlığına Mikdat Aydın'ın getirildiğini belirtti.

Seçim hazırlıklarını sürdürdüklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz tarafından Bulancak adayımız açıklandığı ilk andan itibaren çalışmalarımıza hız vererek sahada etkin bir şekilde seçim propagandasına başlamak istiyoruz. Bulancak'ta yaklaşık 20 yıldır devam eden AK Parti belediyeciliğini daha yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."