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        Giresunspor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, "Oyuncu bazında da sayısal olarak da eksikliklerimiz var, bunları da gidermeye çalışıyoruz ama maçın hakkı kesinlikle bu değildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:55
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        Giresunspor-Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, "Oyuncu bazında da sayısal olarak da eksikliklerimiz var, bunları da gidermeye çalışıyoruz ama maçın hakkı kesinlikle bu değildi." dedi.

        Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tempo olarak ilk yarıda gösterdikleri mücadele gücünün geçen haftalarla kıyaslandığında iyi olduğunu söyledi.

        Hedeflerinin genç oyunculara tecrübe kazandırıp onların bu ligde uzun süre oynayabilmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Güller, şu değerlendirmede bulundu:

        "Oyuncu bazında da sayısal olarak da eksikliklerimiz var, bunları da gidermeye çalışıyoruz ama maçın hakkı kesinlikle bu değildi, bugün 3-0'lık mağlubiyeti hak etmedik ama sevindirici taraf şu; hem oyuncularımız gelişiyor hem oyunumuz gelişiyor. Bu, bizim için önemli bir nokta. En azından pes etmeden sonuna kadar mücadelenin içinde olacağımızı gösterdik. İnanıyorum ki bunun üzerine koyarak devam edeceğiz."

        Güller, bir basın mensubunun transfer tahtasıyla ilgili sorusuna, "Sayın Başkanımız Nahit Yamak ve yönetim kurulumuz geceler düzenliyor kulübe para toplayabilmek için, transferi açabilmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bunda da ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum ama başarılı olacaklarını, transferi açacaklarını düşünüyorum, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz." cevabını verdi.

        - Ahlatcı Çorum FK cephesi

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise zihinsel olarak zor bir müsabakaya hazırlandıklarını belirterek, rakibi çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

        Bu nedenle oyuncularında gerginlik olduğunu ifade eden Özbalta, "İlk yarı gol bulsak da tam istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarı biraz daha rahatladık, 2 gol bulduk. İstediğimiz bir skor çünkü buradan yara almadan dönmek istiyorduk. İyi, sağlam bir periyodun içine gireceğiz. Üstteki grubun içerisinde kendimize yer bulduk birkaç hafta önce ve bunu devam ettirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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