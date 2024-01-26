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        Giresun'da 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildi

        Giresun'da geçen yıl 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:38
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        Giresun'da 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildi
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        Giresun'da geçen yıl 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamu hastanelerindeki evde sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verildi.

        Yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastalara aile ortamında uzman kadro ile evde bakım hizmeti sunulduğu belirtilen açıklamada, "Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya hasta yakınları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrı Merkezi 444 38 33 numaralı telefonu arayarak müracaat edebilirler." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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