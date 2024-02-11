Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında F.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen İ.K'yi yakaladı.
Zanlının üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
F.Y. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
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