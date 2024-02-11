Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen İ.K'yi yakaladı.

Zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi.

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