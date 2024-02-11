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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:25
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında F.Y'yi gözaltına aldı.

        Zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen İ.K'yi yakaladı.

        Zanlının üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        F.Y. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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