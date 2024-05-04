Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün, son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün'ün cenazesi, Giresun'un Espiye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün'ün cenazesi, Giresun'un Espiye ilçesinde toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kürtün için Ulu Cami'de düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Koç ve vatandaşlar katıldı.

        Kürtün'ün cenazesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin kıldırdığı namazın ardından Çam Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        Giresun'da siste yolunu kaybeden kişi bir gün sonra bulundu
        Giresun'da siste yolunu kaybeden kişi bir gün sonra bulundu
        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı
        Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı
        Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
        Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
        Giresun'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Giresun'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Eynesil'de çay toplama ücretleri belirlendi
        Eynesil'de çay toplama ücretleri belirlendi