Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kürtün için Ulu Cami'de düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Koç ve vatandaşlar katıldı.

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