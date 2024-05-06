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        Turnalar Giresun'da görüntülendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde turnalar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:16
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        Turnalar Giresun'da görüntülendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde turnalar görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, turnalar 2007 yılından bu yana bölgede görülüyor.

        Türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turna kuşları, bu yıl da Şebinkarahisar'a geldi.

        İlçedeki kırsal bölgelerde bir çift ve tek olmak üzere 3 turna görüntülendi.

        Turnalar ilkbahar ve yaz aylarını Şebinkarahisar'da geçirdikten sonra kışın yaklaşmasıyla ilçeden göç ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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