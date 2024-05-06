Giresun'da üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Giresun Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) organizasyonunda üniversitedeki öğrenci grupları "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Güre yerleşkesinde düzenlenen eyleme, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Yerleşke içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Yeşilay Topluluğu Temsilcisi Recep Yağcı, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara destek amacıyla bir araya gelindiğini söyledi.