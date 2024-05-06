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        Giresun'da üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Giresun Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:46
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        Giresun'da üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Giresun Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) organizasyonunda üniversitedeki öğrenci grupları "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Güre yerleşkesinde düzenlenen eyleme, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

        Yerleşke içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Yeşilay Topluluğu Temsilcisi Recep Yağcı, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara destek amacıyla bir araya gelindiğini söyledi.

        Zalimin de mazlumun da bugün apaçık ortaya çıktığını vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

        "Bizler bugün burada başta Doğu Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan insanlar için toplandık. İnancımızda zulüm yoktur. İnancımızda, zalime karşı durmak, mazluma yardım etmek vardır. Çok şükür, ecdadımız zalimlikle anılan bir tarih bırakmadılar. Bu coğrafyanın insanları olarak her zaman mazlumdan yana oldular. Bizlere de olmamızı da öğrettiler, öğüt verdiler."

        Giresun Üniversitesi'nde bir hafta boyunca Filistin'e destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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