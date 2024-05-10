Giresunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk." dedi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda genç ve yetenekli oyuncular olduğunu söyledi.

Giresunspor'un geleceği adına görevde kalmaya devam ettiğini belirten Güller, oldukça genç bir kadro olmasına rağmen ligde oynayabilecek, gelecek yıllarda kulübün temel taşları olabilecek oyuncularla doğru oyun, oyuncu ve takım olma anlamında mesafe kat ettiklerini aktardı.

Güller, sezon boyuncu takımın sahipsiz kaldığını vurgulayarak, "İnşallah gelecek sezon böyle olmaz, tüm şehir kenetlenir. Bu takım, iyi bir takım. Bu camia, iyi bir camia, daha üst liglerde olmayı hak eden bir camia. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, böyle bir takımla çalıştığım için de mutluyum." diye konuştu.

Ellerindeki kadro ile sportif başarının olmayacağını devre arasından bu yana herkesin bildiğini anlatan Güller, "Ama ona rağmen onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk. Görevimiz bitti, inşallah herkes için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.