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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:02
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 596 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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