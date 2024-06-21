Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 596 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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