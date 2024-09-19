Yağlıdere Kaymakamı Ünlü, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Merkez Mahallesi'nde düzenlenen programda, Ünlü şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerine ve gazilere ülke için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Ünlü, "Sizleri tekrar bir arada görmek çok güzel. Allah birliğimizi bozmasın. İnşallah bir dahaki Gaziler Günü'nde tekrar bir arada oluruz." dedi.

Programa Belediye Başkan Vekili Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Çoban, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ali Bulut, kurum müdürleri katıldı.