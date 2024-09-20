Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde ve bazı sokaklarda su baskınları yaşandı. İlçedeki bazı iş yeri ve binaların giriş katlarını su bastı.

Tirebolu Belediyesi ekiplerince biriken suların tahliyesi için çalışma yapıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de ilçenin bazı köylerinde yağış sonrası yaşanan toprak kaymalarına müdahale etti.