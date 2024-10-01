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        Görele Belediye Başkanı Dede, muhtarlarla bir araya geldi

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:17
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        Görele Belediye Başkanı Dede, muhtarlarla bir araya geldi
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        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Dede, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

        Sorunların çözümü noktasında imkanlar dahilinde ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dede, "Görele için hizmet ve yatırım varsa hiçbir şeyin altına sığınmadık. Ulaşılmaz değiliz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında, bir telefon kadar yakınınızdayız. Tüm şikayet ve eksiklikleri bizlere ulaştırabilirsiniz. Görele'ye hizmet için buradayız." dedi.

        Galeri
        Galeri

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