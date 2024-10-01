Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.D ve M.A yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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