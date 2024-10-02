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        Giresun'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu

        Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:37
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        Giresun'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu
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        Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        İlçenin Bektaş Yaylası Söğütönü Obası'nda Ahmet Durmuş'tan (55) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

        Evde yapılan incelemelerde Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaşıldı.

        Durmuş'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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