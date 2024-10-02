Giresun'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İlçenin Bektaş Yaylası Söğütönü Obası'nda Ahmet Durmuş'tan (55) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.
Evde yapılan incelemelerde Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Durmuş'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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