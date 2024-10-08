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        Giresun Ziraat Odasından üreticilere kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çağrısı

        Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında üreticilerin kış mevsiminde kullanılmayan ev, depo, baraka gibi binaları ilaçlaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:25
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        Giresun Ziraat Odasından üreticilere kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çağrısı
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        Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında üreticilerin kış mevsiminde kullanılmayan ev, depo, baraka gibi binaları ilaçlaması gerektiğini belirtti.

        Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın kahverengi kokarca nedeniyle tehdit altında olduğunu ifade etti.

        Üretici ile devlet işbirliğinde bu zararlının bir an önce yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Karan, kahverengi kokarcanın hafife alınmaması gerektiğini aktardı.

        Karan, devletin tüm illerde valiler öncülüğünde bir mücadele eylem planı başlattığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Özellikle üreticilerimize büyük görev düşüyor. Şu anda bu zararlı ve istilacı böcek kışı geçirmek için evlere, barakalara ve yapısal alanlara sığınıyor. Bu zararlıyı gördüğümüz yerde yok etmeli ve kışın kullanılmayan ev, depo, baraka gibi binalarımızı ilaçlamalıyız. Piyasada Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ilaçlar mevcut. 150-200 liraya bir ilaçlamayı yaparak bu zararlıyı yok edebiliriz. İlaçlama sonrası ise mutlaka ve mutlaka 10-15 günde bir bu yapıları kontrol etmeli, yeniden görülmesi halinde yok etmeliyiz."

        Fındığın olmazsa olmaz bir ürün olduğunu vurgulayan Karan, "O nedenle ürünümüze sahip çıkalım, kahverengi kokarcayla heba etmeyelim. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum, bu işin şakası yok. Türk fındığının geleceği kahverengi kokarca zararlısı karşısında yok olma ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

        Nurittin Karan, Giresun'da kahverengi kokarca ile etkin bir mücadele yürütülmesi için tüm paydaşları bir masa etrafında toplayan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye de fındık üreticileri adına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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