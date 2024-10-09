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        WHC Metalurg Avtokomanda takımından Başkan Dede'ye ziyaret

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Görele Belediyesi Kadın Hentbol Takımının rakibi olan WHC Metalurg Avtokomanda hentbol takımını makamında misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:39
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        WHC Metalurg Avtokomanda takımından Başkan Dede'ye ziyaret
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        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Görele Belediyesi Kadın Hentbol Takımının rakibi olan WHC Metalurg Avtokomanda hentbol takımını makamında misafir etti.

        Dede, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ekibinin yöneticileri ve sporcularıyla gerçekleştirdikleri güzel sohbet ortamıyla sporun dostluk, kardeşlik olduğunu tüm dünyaya kanıtladıklarını söyledi.

        Sporun evrensel olduğunun altını çizen Dede, şunları kaydetti:

        "Kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Önemli olan bu dostluğu sürdürebilmek. Misafirlerimizle geçirdiğimiz bu güzel zaman içerisinde kültürlerimiz hakkında da bilgiler paylaşma fırsatı bulduk. WHC Metalurg Avtokomanda takımını ilçemizde misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu belirtmek isteriz. Bu güzel ziyaretleri için takım yöneticilerine ve sporcularımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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