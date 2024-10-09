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        Giresun'un turizm potansiyeli konsept master planı ile artacak

        ATAKAN ÇITLAK- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Giresun'un turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan Giresun Turizm Konsept Master Planı çerçevesinde 4 proje hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:26
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        Giresun'un turizm potansiyeli konsept master planı ile artacak
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        ATAKAN ÇITLAK- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Giresun'un turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan Giresun Turizm Konsept Master Planı çerçevesinde 4 proje hayata geçirilecek.

        Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, Giresun'da son yıllarda uygulanan projeler sayesinde turizmde büyük gelişme yaşandığını söyledi.

        Gürgenci, bu ivmenin artırılması için sürdürülen çalışmalardan birinin de DOKA tarafından 2020'de "TR 90 Planı ve DOKA Ajansı Sonuç Odaklı Programı" kapsamında başlatılan ve 2024 Mart'ta tamamlanan "Giresun Turizm Konsept Master Planı" olduğunu ifade etti.

        Planın uluslararası bir firma tarafından hazırlandığını belirten Gürgenci, amacın kentin turizm potansiyeline destek vermek ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

        Gürgenci, master planı çerçevesinde 4 proje hazırlandığını anlatarak, "Bektaş, Kulakkaya ve Kümbet Yaylaları ile Mavigöl, Kuzalan Tabiat Parkı ve Göksu Travertenleri arasındaki bölgeye yönelik hazırlanan projeler tamamlandığında, Giresun'un o bölgeleri önemli birer turizm destinasyonu haline gelecek. İnanıyoruz ki önemli oranda turist çekecek. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandığında Giresun, bölge için çok önemli destinasyon haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Burada amaç, turistlerin bölgede daha uzun zaman geçirebilecekleri alanları hazırlamak"

        Projelerden birinin Bektaş Yaylası'nda "çoban yolu" adı verilen gezi parkuru olduğunu dile getiren Gürgenci, şunları kaydetti:

        "Daha çok gezi amaçlı. O bölgede seyir terasları ve eğlence parkur alanlarını kapsıyor. Kulakkaya Yaylası'nda ise bir otel konsepti planlanıyor, macera parkı yapılacak. Göksu Travertenleri, Kuzalan Tabiat Parkı ile Mavigöl arasındaki vadide yürüyüş yolları, sosyal alanların yapımı amaçlanıyor. Vadi içerisinde ulaşım sağlanacak. Kümbet Yaylası'nda da çim ve kar kayağı ile bisiklet, ATV, motor gibi etkinlik alanlarını kapsıyor. Buradaki amaç, turistlerin bölgede daha uzun zaman geçirebilecekleri alanları hazırlamak."

        Gürgenci, master planın ilgili kurumlara iletildiğini, yatırımcıları bölgeye beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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