Espiye'de Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş anıldı

Avluca Köyü Camisi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Buruş'un Espiye ilçesine bağlı Avluca köyündeki mezarını ziyaret eden ailesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve diğer ilgililer dua etti.

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