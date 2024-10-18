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        Espiye'de Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş anıldı

        Giresun'da, Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş için şahadetinin 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:32
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        Espiye'de Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş anıldı
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        Giresun'da, Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş için şahadetinin 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Buruş'un Espiye ilçesine bağlı Avluca köyündeki mezarını ziyaret eden ailesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve diğer ilgililer dua etti.

        Avluca Köyü Camisi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Gülbe, şehidin babası Dursun Buruş'a tekrar taziyelerini iletti, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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