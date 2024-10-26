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        Üniversite öğrencileri Şebinkarahisar'ın tarihi yapılarının rölövesini çıkardı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından tarihi konak ve çeşmelerde rölöve çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:15
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        Üniversite öğrencileri Şebinkarahisar'ın tarihi yapılarının rölövesini çıkardı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından tarihi konak ve çeşmelerde rölöve çalışması gerçekleştirildi.

        Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle ilçede misafir edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri bir hafta tarihi yapılarda çalışma yaptı.

        İki üniversiteden 123 öğrenci ile 8 akademisyenin yer aldığı çalışmada, tarihi 9 konak ve 3 çeşmenin rölövesi çıkarıldı.

        Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, rölöve çalışması gerçekleştirilen yapıların, restorasyon gerektiren durumda aslı gibi yeniden inşa edilebileceğini söyledi.

        İlçenin tarihinin gün yüzüne çıkarılması için bir adım atıldığını belirten Şentürk, şöyle devam etti:

        "İlçemizin tarihi 3 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu çalışma bizim için önemli. Akademisyenler ve öğrenciler yaklaşık bir haftadır ilçenin çeşitli bölgelerindeki tarihi yapılarda başarılı bir çalışma yaptı. Şebinkarahisar'daki tarihi konaklar 100 yıldan fazla süredir ayakta. Biz de bu konakların ve çeşmelerin restore edilmesini, geleceğe aktarılmasını istiyoruz."

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Dişli ise restorasyon projesi dersi kapsamında öğrencilerle geleneksel tarihi yapıların belgelenmesi için yerinde uygulama yaptırdıklarını aktardı.

        Ayrıca bu yıl ilçedeki 9 tarihi konağın restorasyon ve restitüsyon projesini de hazırlayacaklarını anlatan Dişli, "Öğrenciler bir kültür varlığının ne demek olduğunu, korumanın ne kadar önemli olduğunu yerinde gözlemlemiş oluyorlar. Tarihi bir yapının belgelenmesinin en ince detaylarıyla nasıl olması gerektiğini, öğrencilik seviyesinde test etmiş olacaklar." dedi.

        Dişli, son derece titiz çalıştıklarını vurgulayarak, "Daha önce de pek çok belediye ile işbirliği yaptık ve projelerimizin hepsi kusursuz bir şekilde onaylandı. Ülkemizde 130 bine yakın tescilli kültür varlığı var ve şu an çalıştığımız konakların hepsi tescilli kültür varlığı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Zehra İğdöner de yaptıkları çalışma sayesinde deneyim kazandıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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