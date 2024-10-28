Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Şebinkarahisar ilçesinde Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından, Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Şaplıca ile Bayhasan köyleri arasındaki 15 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe 55 sporcu katıldı.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, katılımcılara teşekkür ederek, "Rotamız tarihi ve doğasıyla eşsiz bir rota. Bu faaliyetin bir diğer anlam ve önemi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması olması. Müthiş bir yürüyüştü." dedi

        Espiye ilçesinde ise "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisi açıldı.

        Hükümet Meydanı'nda organize edilen sergide, 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlikler kapsamında, Hükümet Konağı bahçesine de çeşitli meyve fidanları dikildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya katıldı
        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya katıldı
        Espiye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
        Espiye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
        Giresun'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Giresun'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Görele'de Kitap Fuarı düzenlendi
        Görele'de Kitap Fuarı düzenlendi
        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2
        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2
        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı