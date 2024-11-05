Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Güce Kaymakamı Çelik görevine başladı

        Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamlığına atanan Ensar Çelik, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güce Kaymakamı Çelik görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamlığına atanan Ensar Çelik, görevine başladı.

        Çelik, kendisini ziyaret eden gazetecilere, Güce'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Önceliğinin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Çelik, "Bu güzel ilçede bulunma ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim." dedi.

        Çelik, kapısının her zaman Güce halkına açık olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:
        Giresun'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi
        Giresun'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Türkiye yeni sezonun ilk iki ayında yaklaşık 519,8 milyon dolarlık fındık i...
        Türkiye yeni sezonun ilk iki ayında yaklaşık 519,8 milyon dolarlık fındık i...
        Kaza şehidi polis memuru, Giresun'da toprağa verildi
        Kaza şehidi polis memuru, Giresun'da toprağa verildi
        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa veril...
        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa veril...