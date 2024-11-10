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        Giresun'da 200 öğrenci Atatürk'ü "1938" koreografisiyle andı

        Giresun'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "1938" koreografisi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:02
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        Giresun'da 200 öğrenci Atatürk'ü "1938" koreografisiyle andı
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        Giresun'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "1938" koreografisi oluşturuldu.

        Merkez Kanuni Ortaokulu Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenleri öncülüğünde 200 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir hafta hazırlık yaptı.

        Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde "1938", sonsuzluk işareti ile Türk bayrağı oluşturdu.

        Öğrenciler koreografi sırasında Atatürk'ün portresini de taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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