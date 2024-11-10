Giresun'da 200 öğrenci Atatürk'ü "1938" koreografisiyle andı

Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde "1938", sonsuzluk işareti ile Türk bayrağı oluşturdu.

Merkez Kanuni Ortaokulu Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenleri öncülüğünde 200 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir hafta hazırlık yaptı.

Giresun'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "1938" koreografisi oluşturuldu.

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