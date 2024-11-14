Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

Belediye Başkanı Fuat Köse, bölgenin geçim kaynağı fındığa önemli oranda zarar veren kokarcanın bertaraf edilmesi çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, ilgili kurumlarla iş birliğinde ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile muhtarlar iş birliğinde, kışlaklarda gerçekleştirilen çalışmalara hız verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.