Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile muhtarlar iş birliğinde, kışlaklarda gerçekleştirilen çalışmalara hız verildi.

        Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde metruk bina, depo, çatı, odunluk, serender, merek ve benzeri alanları ilaçladı.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, bölgenin geçim kaynağı fındığa önemli oranda zarar veren kokarcanın bertaraf edilmesi çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, ilgili kurumlarla iş birliğinde ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Giresunsporlu Şahin Dik'te yırtık tespit edildi
        Giresunsporlu Şahin Dik'te yırtık tespit edildi
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Genç Sağlık Sendikası yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi
        Genç Sağlık Sendikası yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi
        Espiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Espiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Espiye'de hizmet içi kurs düzenlendi
        Espiye'de hizmet içi kurs düzenlendi