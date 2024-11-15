Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan muhtarlarla bir araya geldi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kahverengi kokarca ile mücadele için Aksu vadisindeki köylerin muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Karan, bir restoranda düzenlenen toplantıda, önlerinde 4-5 yıllık bir mücadele dönemi olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti koordinesinde başlatılan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında kokarca ile mücadelenin devam ettiğini belirten Karan, zararlının kışı geçirmek için şu anda kapalı alanlara saklandığını aktardı.