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        Görele'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Görele ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:08
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        Görele'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Giresun'un Görele ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla organize edilen kampanyaya, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede ve kurum müdürleri katılarak kan bağışında bulundu.

        Kaymakam Genç, burada yaptığı açıklamada, kış aylarındaki kan bağışı ihtiyacına dikkati çekti.

        Bu aylarda kan bağışının biraz daha az gerçekleştiğinin altını çizen Genç, "Biz de Kaymakamlık olarak kış sezonuna girmeden ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendik. 'Kan sürekli bir ihtiyaçtır' diyerek herkesi kan bağışına destek olmaya davet ediyorum." dedi.

        Başkan Dede ise kan bağışında bulunmanın bir hayat kurtarmakla eş değer olduğunu belirterek, "Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyoruz. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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