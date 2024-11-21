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        Giresun'da uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:21
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 315 gram kokain ele geçirildi, araçta bulunan S.H.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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