Giresun'da uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 315 gram kokain ele geçirildi, araçta bulunan S.H.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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