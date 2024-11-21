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        Türk fındığının Hindistan'da tanıtılması çalışmaları devam ediyor

        Türk fındığının, Hindistan'da tanıtılması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:08
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        Türk fındığının Hindistan'da tanıtılması çalışmaları devam ediyor
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        Türk fındığının, Hindistan'da tanıtılması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, Hindistan pazarına büyük önem verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Hindistan'a yönelik fındık ihracatının artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından tanıtım projelerinin devam ettiği kaydedildi.

        Eylülden bu yana Hindistan'da birçok etkinlik, festival ve fuarlara katılım sağlandığı vurgulanan açıklamada, yine sosyal medya platformları sayesinde milyonlarca kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

        Hindistan'ın, Türk fındığının en büyük pazarlarından biri yapılmasının amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Fındık ihracatçıları tarafından yürütülmekte olan uzun soluklu tanıtım projesinin 2027 yılı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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