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        Türk fındığı Almanya'da Food Ingredients Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı

        Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:35
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        Türk fındığı Almanya'da Food Ingredients Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı
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        Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Kasım tarihleri arasında Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuara, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile ortak stantla katılım sağlandı.

        Gıda endüstrisindeki katkı ve içerik maddeleri sergilenen fuarda, çikolata, şekerleme ve pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılan fındık da yerini aldı.

        İhracatçı birliklerinin ortak standında Türk fındığının insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin ilgililere bilgi verildi, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla da ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

        1390 firmanın katıldığı fuarı, 40 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

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