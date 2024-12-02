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        Giresun'da yaşlı adam, 80 yaşındaki eşini öldürdü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 85 yaşındaki yaşlı adam 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle burarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:08
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        Giresun'da yaşlı adam, 80 yaşındaki eşini öldürdü
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde 85 yaşındaki yaşlı adam 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle burarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde A.D. (85) ile eşi Emine D. (80) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, eşinin kafasına sert bir cisimle vurdu.

        Emine D. olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma tarafından A.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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