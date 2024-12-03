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        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Giresun'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:00
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        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Giresun'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Burada engelliler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Kendilerinin de Giresun'da üzerlerine düşen çalışmaları ifa ettiklerini vurgulayan Serdengeçti, şöyle konuştu:

        "Bizler, engelli kardeşlerimizle ilgili eksikliklerin giderilmesini bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görüyoruz. Engellilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini de beraberinde getirecektir."

        Etkinlik engellilerce günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile şiirleri okumalarının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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