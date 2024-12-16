Giresun'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada kamyonun kaldırımdaki elektik direğine çarpma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile araçta bulunan K.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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