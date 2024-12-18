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        Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:27
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        Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İlçenin Üçtepe beldesinde Yağlıdere Deresi'nde karaca olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        Dere yatağına inen ekipler, karacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan yaralı karaca, tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Korkmuş bir karaca ve ona uzanan şefkat dolu eller. Jandarma unsurlarımızca yaralı halde bulunan karaca kurtarılarak tedavisi için Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Personellerimize teşekkür ediyoruz." paylaşımında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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