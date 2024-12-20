Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yılı kutlandı
Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yıl dönümü törenle kutlandı.
Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kaymakam Ünal Koç, törende, Bulancak'ın ilçe oluşunun yıl dönümünü tebrik ederek, "Bulancak sanayisi ile güçlü bir konumda ve hızla büyüyor. Bulancak'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise "Bulancak'ın 90 yıllık tarihinde, siyasetinde, ekonomisinde, sivil toplum örgütlerinde emek veren, iz bırakan aileleri andık. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.
Program kapsamında, ilçenin fotoğraflarının yer aldığı sergi de düzenlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.