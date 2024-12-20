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        Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yılı kutlandı

        Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:59
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        Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yılı kutlandı
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        Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaymakam Ünal Koç, törende, Bulancak'ın ilçe oluşunun yıl dönümünü tebrik ederek, "Bulancak sanayisi ile güçlü bir konumda ve hızla büyüyor. Bulancak'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise "Bulancak'ın 90 yıllık tarihinde, siyasetinde, ekonomisinde, sivil toplum örgütlerinde emek veren, iz bırakan aileleri andık. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

        Program kapsamında, ilçenin fotoğraflarının yer aldığı sergi de düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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