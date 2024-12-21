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        Giresun'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

        Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, derede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:23
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        Giresun'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu
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        Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, derede ölü bulundu.

        İlçenin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.

        Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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