GÜNCELLEME - Giresun'da olimpik havuzda zehirlenme şüphesiyle 60 kişi hastanelere başvurdu

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 54'ü çocuk 60 kişi hastanelere başvurdu.

Çıtlakkale Mahallesi'ndeki Merkez Olimpik Yüzme Havuzuna gelen bazı kişilerde bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk etapta, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 17'si çocuk 21 kişiyi kentteki hastanelere nakletti.

Olay yerine gelen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden duruma ilişkin bilgi aldı. Serdengeçti, AA muhabirine, Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda zehirlenme vakası ihbarı alındığını söyledi. İlgili ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten Serdengeçti, "21 insanımızın etkilendiği ifade ediliyor. Durumları son derece iyi, bilinci kapalı olan evladımız ya da insanımız yok." dedi.

Havuzda oluşan sıkıntının kaynağıyla ilgili doğal gaz firması ve AFAD'ın gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Serdengeçti, "Henüz o manada belirsiz bir durum var, sadece karbonmonoksit biraz yüksek çıktı, onunla ilgili tetkikler yapılıyor." diye konuştu. Serdengeçti, havuzun kapatıldığını, incelemeler sonrası gerekli açıklamanın yapılacağını sözlerine ekledi.

- İnceleme devam ediyor Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Olimpik Yüzme Havuzu'nda baygınlık olayları yaşandığının bildirildiği belirtildi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerimiz, birden fazla kişinin baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. İlk etapta olaydan etkilenen 17 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere intikal ettirilmiştir. Daha sonra peyderpey kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına müracaat eden 37 çocuk ve 2 yetişkin ile birlikte bu sayı 54 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplamda 60 kişiye ulaşmıştır.