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        GÜNCELLEME - Giresun'da olimpik havuzda zehirlenme şüphesiyle 60 kişi hastanelere başvurdu

        Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 54'ü çocuk 60 kişi hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:52
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        GÜNCELLEME - Giresun'da olimpik havuzda zehirlenme şüphesiyle 60 kişi hastanelere başvurdu
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        Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 54'ü çocuk 60 kişi hastanelere başvurdu.

        Çıtlakkale Mahallesi'ndeki Merkez Olimpik Yüzme Havuzuna gelen bazı kişilerde bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ilk etapta, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 17'si çocuk 21 kişiyi kentteki hastanelere nakletti.

        Olay yerine gelen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden duruma ilişkin bilgi aldı.

        Serdengeçti, AA muhabirine, Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda zehirlenme vakası ihbarı alındığını söyledi.

        İlgili ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten Serdengeçti, "21 insanımızın etkilendiği ifade ediliyor. Durumları son derece iyi, bilinci kapalı olan evladımız ya da insanımız yok." dedi.

        Havuzda oluşan sıkıntının kaynağıyla ilgili doğal gaz firması ve AFAD'ın gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Serdengeçti, "Henüz o manada belirsiz bir durum var, sadece karbonmonoksit biraz yüksek çıktı, onunla ilgili tetkikler yapılıyor." diye konuştu.

        Serdengeçti, havuzun kapatıldığını, incelemeler sonrası gerekli açıklamanın yapılacağını sözlerine ekledi.

        - İnceleme devam ediyor

        Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Olimpik Yüzme Havuzu'nda baygınlık olayları yaşandığının bildirildiği belirtildi.

        Çağrı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerimiz, birden fazla kişinin baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. İlk etapta olaydan etkilenen 17 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere intikal ettirilmiştir. Daha sonra peyderpey kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına müracaat eden 37 çocuk ve 2 yetişkin ile birlikte bu sayı 54 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplamda 60 kişiye ulaşmıştır.

        Sağlık ekiplerimizce intikal ettirilen veya kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların tetkik, tedavi ve müşahedeleri devam etmektedir."

        Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerinin koordineli şekilde olay mahallinde gerekli önlemleri aldığının altı çizilen açıklamada, "Olayın meydana geliş şekli ve nedeni ile ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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