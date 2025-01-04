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        Giresun'da olimpik havuzda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Giresun Valiliği, olimpik yüzme havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:52
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        Giresun'da olimpik havuzda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Giresun Valiliği, olimpik yüzme havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "4 Ocak 2025 Cumartesi günü, Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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