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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 35-32 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:26
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 35-32 yendi.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip 17-15 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Görele Belediyespor, salondan 35-32 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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