Bektaş Yaylasındaki sahipsiz köpeklere yiyecek desteği

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Bektaş Yaylasındaki sahipsiz köpeklere yiyecek desteğinde bulundu.

Yavuzkemal Beldesinden temin edebildikleri ekmek ve yiyecekleri sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını belirten Sıbıç, kış mevsimin gelmesiyle hayvanlarının sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Özellikle yayladan geriye dönen vatandaşların köpeklerini burada bırakmaması gerektiğine değinen Sıbıç, "Bizlere haber verin, biz bu hayvanları alalım ve barınağımızda gerekli bakım ve beslenmelerini sağlayalım. Şimdi burada hayvanlarımızı görüyoruz. Barınağımızdaki arkadaşlarımızla da görüşüp, müsait bir araç ayarlayarak bu hayvanlarımızı buradan alıp barınağımıza yerleştireceğiz. Bakımlarını da biz yapacağız." diye konuştu.