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        Yeni Şebinkarahisar gazetesi bölgenin 68 yıllık hafızası oldu

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da Yeni Şebinkarahisar gazetesi, 68 yıldır bölge tarihini bugüne aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:22
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        Yeni Şebinkarahisar gazetesi bölgenin 68 yıllık hafızası oldu
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da Yeni Şebinkarahisar gazetesi, 68 yıldır bölge tarihini bugüne aktarıyor.

        Şebinkarahisar ilçesinde 5 Ocak 1957'de Mahmut Yeles ve emekli öğretmen Ali Özdemir'in girişimiyle yayın hayatına başlayan gazete, sanattan spora birçok gelişmeyi sayfalarına taşıdı.

        Babasının yanında genç yaşlarda mesleğe başlayan Mehmet Yeles'in (74) bugünlere getirdiği gazete, uzun yıllardır Şebinkarahisar'ın yanı sıra Alucra, Çamoluk ile Sivas'ın Suşehri ilçesi ve Gümüşhane'den haberleri okuyuculara ulaştırıyor.

        Haftada iki gün yayımlanan gazete, ilçede 1961'de çıkan yangın nedeniyle arşivinin bir bölümünü kaybetse de sonrasında pek çok sayısını muhafaza etti. Gazete, bu yönüyle de bölge tarihine ışık tutuyor.

        Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Yeles, AA muhabirine, geçmişte gazeteyi basmak için kurşundan yapılmış harflerle yazıları hazırladıklarını söyledi.

        Harflerin tek tek dizilip makineye yerleştirilmesi işleminin zor olduğunu belirten Yeles, 2000'li yıllarda ofset baskıya geçtiklerini aktardı.

        Yeles, geçmişte haber hazırlamak için zorlu şartlarda çalıştıklarını, bölgede haber için gitmedikleri köy kalmadığını anlattı.

        - "Zorluklarla bugünlere kadar geldik"

        Ekonomik sıkıntılar da yaşadıklarını ifade eden Yeles, "1961 yılında ilçede büyük yangın oldu. O zaman yüzlerce dükkan yandı, bu arada bizim matbaa da yandı. Daha sonra tekrar açtık. Devlet o zaman bize para yardımı yapmıştı, yeni makine almıştık. Zaman içerisinde zorluklarla bugünlere kadar geldik." dedi.

        Yeles, babasının ahırındaki büyükbaş hayvanını satıp gazeteye baskı için malzeme aldığı günleri hatırladığını dile getirerek, "İşler kolay değildi. O zaman malzeme İstanbul'dan geliyordu, malzeme getirmesi de ayrı dertti. O tür zorlukları vardı. Şimdi ise Trabzon gibi çevre illerden de malzeme temin edebiliyoruz." diye konuştu.

        Matbaa işlerinin yıllar içinde giderek azaldığını belirten Yeles, "Artık teknolojiye yavaş yavaş yenik düşüyoruz. Bu durumda internet haberciliğine de yöneldik." ifadesini kullandı.

        Yeles, babasının ortağı Ali Özdemir'in vefat etmeden önceki isteğini ise şöyle anlattı:

        "Babamın ortağı 'Öleceğime üzülmüyorum, ben öldükten sonra bu gazetenin yaşamasını isterim.' demişti. Ben de ona 'Sen merak etme, ben sağ olduğum sürece gazeteyi yaşatmaya devam edeceğim.' demiştim."

        - "12 yıl gazetenin birinci sayfasına 'Eğribel Geçidi'ne tünel istiyoruz' yazdık"

        En çok Şebinkarahisar ile şehir merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolundaki Eğribel Tüneli'ni gündeme taşıdıklarının altını çizen Yeles, şunları kaydetti:

        "12 yıl gazetenin birinci sayfasına 'Eğribel Geçidi'ne tünel istiyoruz' yazdık. Hatta çokları bizlere kızdı, 'Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz ortada bir şey yok.' gibi söyleyenler oldu ama sonunda başarmış olduk. Eğribel Tüneli yapılarak 2021 yılının sonunda ulaşıma açıldı. En çok Giresun kara yolu ve Eğribel Tüneli'ni gündeme taşıdık çünkü tünel yokken 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çok kaldık, çığ tehlikesi var, o yoldaki kazalarda çok insan öldü. Şu anda kara yolu eskiye göre iyi ama yapılacak çalışmalarla daha iyi hale gelmesini istiyoruz."

        Yeles, 2005'ten bu yana yazı işleri müdürlüğünü oğlunun yaptığını, kendisinin ise sadece matbaa kısmında gazetenin basımını gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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