Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Hami A'nın aynı olayda yaralanan akrabaları İ.A. ve H.A'nın tedavisi ise Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ediyor.

İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada N.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Hami A, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

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