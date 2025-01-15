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        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:39
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        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada N.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Hami A, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

        Hami A'nın aynı olayda yaralanan akrabaları İ.A. ve H.A'nın tedavisi ise Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ediyor.

        Yakalanan zanlı N.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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