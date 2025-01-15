Birliğinde vefat eden Uzman Çavuş Yılmaz, Giresun'da toprağa verildi

Törene Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı Kaymakam Vekili Furkan Aksoy, Görele Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı.

Söke ilçesindeki 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığındaki birliğinde rahatsızlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Yılmaz (38) için Giresun'un Çanakçı ilçesinin Karabörk köyünde tören düzenlendi.

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