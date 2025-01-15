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        Birliğinde vefat eden Uzman Çavuş Yılmaz, Giresun'da toprağa verildi

        Aydın'da birliğinde vefat eden Topçu Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:34
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        Birliğinde vefat eden Uzman Çavuş Yılmaz, Giresun'da toprağa verildi
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        Aydın'da birliğinde vefat eden Topçu Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Söke ilçesindeki 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığındaki birliğinde rahatsızlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Yılmaz (38) için Giresun'un Çanakçı ilçesinin Karabörk köyünde tören düzenlendi.

        Yılmaz'ın naaşı, Karabörk Merkez Camisinde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

        Törene Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı Kaymakam Vekili Furkan Aksoy, Görele Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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