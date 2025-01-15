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        Şebinkarahisar'da sis bulutu havadan görüntülendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:24
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        Şebinkarahisar'da sis bulutu havadan görüntülendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla görüntülendi.

        İlçe merkezi ve köylerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        Görüş mesafesini düşüren sis, güzel görüntüler oluşturdu.

        Yerleşim yerleri ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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