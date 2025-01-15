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        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:39
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        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkisinde, dört kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada N.D'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermiler H.A, İ.A ve H.A'nın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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