Giresun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavgada N.D'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermiler H.A, İ.A ve H.A'nın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkisinde, dört kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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