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        Giresun'da fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, fındık üreticilerine tarım sigortası ile ürünlerini güvence altına almaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:19
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        Giresun'da fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
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        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, fındık üreticilerine tarım sigortası ile ürünlerini güvence altına almaları uyarısında bulundu.

        Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında sigorta başvurularının 3 Mart'ta sona ereceğini hatırlattı.

        Üreticilerin değişen iklim koşullarına uyum sağlamalarının gün geçtikçe önem kazandığını vurgulayan Angın, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çeşitli riskler sebebiyle meydana gelebilecek zararların telafi edilebilmesinin en etkili yolu tarım sigortasıdır." ifadesini kullandı.

        Angın, bitkisel ürün sigortasında çiftçilere devlet desteğinin de sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Üreticilerin tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bakanlığımızca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir. Fındıkta en son başvuru tarihi olan 3 Mart 2025 tarihine kadar TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla devlet destekli tarım sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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