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        Giresun'da soba patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde evde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:58
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        Giresun'da soba patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde evde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Altınlı Mahallesi'nde yaşayan M.M'ye ait evdeki soba, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlama sırasında evde bulunan B.A. yaralandı.

        Eynesil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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