Giresun'da soba patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde evde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde evde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Altınlı Mahallesi'nde yaşayan M.M'ye ait evdeki soba, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında evde bulunan B.A. yaralandı.
Eynesil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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