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        Giresun'da kar ve çığ güvenliği paneli düzenlendi

        Giresun'da, Kar ve Çığ Güvenliği Bilgilendirme Paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:12
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        Giresun'da kar ve çığ güvenliği paneli düzenlendi
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        Giresun'da, Kar ve Çığ Güvenliği Bilgilendirme Paneli gerçekleştirildi.

        Dünya Dağcılık Birliği (UIAA) Güvenlik Komisyonu Üyesi ve TDF 5. Kademe Dağcılık Antrenörü Ali Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği koordinesinde Çotanak Spor Kompleksi Salonunda organize edilen panelde, çığ güvenliği, risk analizi ve güvenli kış sporları başlıkları altında sunum yaptı.

        TDF İl Temsilcisi Ahmet Kılıç ise doğa sporlarıyla ilgilenen herkesin çığ güvenliği konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

        Doğa sporcuları ve doğaseverlerin kar ve çığ kazalarına karşı bilinçlenmeleri amacıyla, Giresun Doğa Sporları Spor Kulübü, Giresun Deniz ve Dağcılık Spor Kulübü ile MEBAKUB iş birliğinde düzenlenen panele, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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